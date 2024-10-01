اليابان: استقالة حكومة كيشيدا قبيل تنصيب إيشيبا

استقال رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا وحكومته اليوم الثلاثاء، منهيا بذلك فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات وشهدت فضائح سياسية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقدم وزراء حكومة كيشيدا رسائل استقالتهم بشكل جماعي خلال اجتماع حكومي بدأ بعد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك قبل تعيين حكومة جديدة بقيادة خليفته شيجيرو إيشيبا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة (إن إتش كي).

وفي الجلسة الخاصة للبرلمان الياباني المقرر انعقادها حوالي الساعة 0100 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، من المقرر أن يتولى إيشيبا، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، منصب رئيس الوزراء في البلاد، وسيعلن عن حكومته الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وتم تعيين كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان في 4 أكتوبر 2021، وتم تشكيل حكومة كيشيدا في نفس اليوم.