رئيس وزراء السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي

أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأربعاء، أن حكومته ستجري "دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية" لملف السد الإثيوبي مع القاهرة وأديس أبابا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده إدريس، بمدينة بورتسودان (شرق)، عقب عودته من نيويورك، حيث شارك في مناقشات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد إدريس، اهتمام السودان وحكومته بـ"قضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي".

وأشار إلى "متابعة الحكومة لملف سد النهضة ومياه النيل بشكل وثيق".

وكشف إدريس، عن تنسيق مع دولتي مصر وإثيوبيا بخصوص الملف لتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن "الحكومة السودانية ستجرى دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية لملف سد النهضة مع الدولتين".

ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى علاقات التعاون التي تربط الخرطوم بالبلدين.

وتأتي تصريحات إدريس في وقت يشهد فيه السودان فيضانات واسعة لنهر النيل في عدد من ولايات البلاد، تسببت في خسائر مادية، حيث غمرت مياه الفيضان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل.

كما أن الفيضانات هذا العام جاءت بعد أسابيع من إعلان إثيوبيا اكتمال سد "النهضة"، الأمر الذي أثار جدلا حول دور السد في فيضانات السودان.