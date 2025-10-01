المهاجرون في جنوب المكسيك يطالبون بتقنين أوضاعهم

بدأت مجموعة تتألف من نحو 1200 مهاجر في مسيرة قبل الفجر في جنوب المكسيك، اليوم الأربعاء، بهدف الوصول إلى العاصمة حيث يأملون في تقنين وضعهم والعثور على المزيد من فرص العمل بعد انتظار طويل ومحبط بالقرب من حدود جواتيمالا.

كان الكوبيون يشكلون أغلبية المهاجرين، ولكن كان هناك أيضا أشخاص من هندوراس والإكوادور والبرازيل وهايتي.

وعلى عكس قوافل المهاجرين السابقة التي كانت تهدف إلى الوصول إلى الولايات المتحدة، تحاول المجموعة التي تحركت اليوم الأربعاء وغيرها خلال العام الماضي إرغام السلطات المكسيكية على تسريع عملية اللجوء والخروج من جنوب المكسيك حيث توجد فرص عمل قليلة.

ووصل المهاجر الكوبي لوسيل سانشيز وزوجته إلى تاباتشولا، بالقرب من الحدود مع جواتيمالا، في نوفمبر/تشرين الثاني. وكانا يأملان في الحصول على موعد من خلال تطبيق الحكومة الأمريكية "سي بي بي وان" والذي يسمح لهم بعبور الحدود الأمريكية، وطلب اللجوء وربما يتم إطلاق سراحهما بشكل مشروط في الولايات المتحدة أثناء هذه العملية.

في تقطع السبل بعشرات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا بالفعل في طريقهم إلى الحدود الأمريكية. وقرر سانشيز البقاء في المكسيك وطلب اللجوء، ولكن على الرغم من الزيارات العديدة إلى وكالة اللجوء في المكسيك، لا يزال الزوجان بدون إجابة عن وضعهما.