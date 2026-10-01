جامعة مطروح تفوز بمنحة «إيراسموس+» للتبادل الأكاديمي بالشراكة مع جامعة ساليرنو الإيطالية

قال الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، إن كلية الآثار واللغات وقعت منحة التبادل الأكاديمي ضمن برنامج "إيراسموس+"، بالشراكة مع جامعة ساليرنو الإيطالية.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، في بيان إعلامي اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتوفير فرص للتبادل العلمي والثقافي، حيث تشارك جامعة مطروح ضمن مؤسسات إقليم جنوب البحر المتوسط، إلى جانب جامعة الإسكندرية، بما يعكس تنامي حضور الجامعة في مشروعات التعاون الأكاديمي الدولي.

وأكد أن الفوز بالمنحة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز التعاون الدولي وتدويل التعليم، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية الدولية.

بدوره، أعرب الدكتور محمد جابر المغربي، عميد كلية الآثار واللغات والمنسق الأكاديمي الرئيسي للمشروع عن جامعة مطروح، عن اعتزازه بالمشاركة في المشروع، مؤكدا أن المنحة تتيح فرصا مهمة للتبادل الأكاديمي وتطوير المهارات العلمية والبحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتتضمن المنحة فرصا للتبادل الأكاديمي، إلى جانب دعم تكاليف السفر والإقامة وفقا للقواعد المنظمة، على أن يتولى مكتب العلاقات الدولية بالجامعة التنسيق مع جامعة ساليرنو والإعلان عن تفاصيل وآليات الترشح والتقدم للمنح خلال الفترة المقبلة.