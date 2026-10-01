هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 13 مدرسة وروضة بالفيوم

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اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 13 مدرسة وروضة بمحافظة الفيوم، وفق قرارات مجلس إدارة الهيئة، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم لتطبيق معايير الجودة بالمؤسسات التعليمية.

وشملت قائمة المؤسسات المعتمدة مدارس ورياض أطفال بإدارات طامية وسنورس وإطسا وشرق الفيوم ويوسف الصديق وأبشواي وغرب الفيوم.

وضمت القائمة مدرسة الجمهورية الابتدائية ومدرسة قصر رشوان للتعليم الأساسي بإدارة طامية، وروضة مدرسة كمال بركات الرسمية للغات ومدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب بإدارة سنورس، ومدرسة دفنو الرسمية للغات ومدرسة عبدالسيد تعيلب الابتدائية بإدارة إطسا.

كما شمل الاعتماد روضة مدرسة رويال الخاصة للغات ومدرسة الرسالة الخاصة لغات بإدارة شرق الفيوم، ومدرسة جيل المستقبل الخاصة بإدارة يوسف الصديق، وروضة مدرسة محمد شاكر الجندي للتعليم الأساسي وروضة مدرسة العجميين الرسمية لغات بإدارة أبشواي، وروضة مدرسة البحوث الرسمية للغات بإدارة شرق الفيوم، وروضة مدرسة كمال سعد مهلهل للتعليم الأساسي بإدارة غرب الفيوم.

ووجه الدكتور وائل عبدالباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الشكر إلى فرق الجودة والاعتماد بالمؤسسات المعتمدة، مشيدا بجهود فريق الجودة بالمديرية، بقيادة الدكتور محمود هيبة، في استيفاء معايير الاعتماد.

وأكد هراس استمرار دعم المديرية للمؤسسات التعليمية لتطبيق معايير الجودة وتطوير الأداء وتحسين البيئة التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.