نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية في ميدان أبو وافيه بالشرابية

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أجرى اللواء عمر الشافعي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بحي الشرابية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بميدان أبو وافيه، ورفع مستوى كفاءة النظافة بطلعة الكوبري، وذلك بحضور وليد حسنين رئيس حي الشرابية والجهات المعنية بالحي.

وأشار الشافعي، اليوم الخميس، إلى إصلاح الكابلات الكهربائية في شارع شرق السكة الحديد وإنارته بالكامل.

وأوضح أن ذلك في إطار الحفاظ على كفاءة منظومة الإنارة العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد نائب المحافظ، على تلقي طلبات تراخيص المحال ومتابعة ملفات وطلبات التصالح على البناء المخالف والاستماع لشكاوى المواطنين وتيسير الخدمة المقدمة لهم وحل أية معوقات أو مشكلات تواجههم.