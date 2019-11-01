بومبيو يحث الحكومة العراقية على الاستماع لمطالب المحتجين

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بالاستماع إلى المطالب المشروعة لمن يحتجون على الفساد ونقص الوظائف ويدعون إلى تحسين الخدمات الحكومية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، قال بومبيو إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق.

وقال بومبيو أيضا، إن التحقيق الذي أجراه العراق في أعمال العنف في أوائل أكتوبر "يفتقر إلى المصداقية الكافية" وأن الشعب العراقي يستحق أن تتحقق"المساءلة والعدالة الحقيقية" في البلاد.

ودعا بومبيو الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة مؤخراً على" حريتي الصحافة والتعبير".