سبورتنج لشبونة يستعيد المركز الرابع بالدوري البرتغالي

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استعاد سبورتنج لشبونة المركز الرابع في الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه باكوس دي فيريرا مساء الخميس في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز بوافيشتا على سبورتنج براجا 2 / صفر وتعادل سانتا كلارا مع فيتوريا سيتوبال 1 / 1 .

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطتين أمام فيتوريا جيمارايش وتجمد رصيد بكوس دي فيريرا عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وأنهى سبورتنج الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لويز فيليبي في الدقيقة 12 وتعادل دوجلاس ويليان دا سيلفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 74 قبل أن يحرز برونو فيرنانديز هدف الفوز لسبورتنج لشبونة من ضربة جزاء في الدقيقة 79 .

وتغلب بوافيشتا على سبورتنج براجا بهدفين سجلهما رافاييل كوستا وماتيوس جاليانو كوستا في الدقيقتين السادسة والثانية من الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس حيث حقق هذا الفوز بعد أربعة تعادلات متتالية.

وتجمد رصيد براجا عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل سانتا كلارا مع فيتوريا سيتوبال بهدف سجله أسامة رشيد في الدقيقة السادسة مقابل هدف سجله برونو بيريز في الدقيقة 12 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع مقابل تسع نقاط لسيتوبال في المركز الثالث عشر.

وأنهى فيتوريا سيتوبال المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه خوسيه سيميدو في الدقيقة 87 .