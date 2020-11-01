شهدت مباراة برشلونة وألافيس، التي أقيمت على ملعب « مينديزوروزا» ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، العديد من الأرقام السلبية للبلوجرانا والمميزة للفريق الباسكي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليواصل برشلونة تعثره في الدوري الإسباني للمباراة الرابعة على التوالي.

برشلونة رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 12، وهو نفس رصيد ألافيس صاحب المركز الـ 13.

وخلال السطور القادمة نستعرض أبرز الأرقام خلال المواجهة.

** لم يستطع برشلونة تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بعدما خسر أمام خيتافي وريال مدريد، وخرج بنقطة التعادل من أمام إشبيلية وألافيس، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

** برشلونة حقق أسوأ بداية للدوري الإسباني منذ 18 عامًا، بعدما حصد أيضا 8 نقاط في أول 6 مباريات موسم 2002-2003، تحت قيادة الهولندي فان خال الذي أقيل من منصبه ذاك الموسم.

** واصل ألافيس سلسلة اللاهزيمة المستمرة منذ 17 عامًا عندما يتقدم في النتيجة على ملعبه بفارق هدف في الشوط الأول، آخر خسارة كانت أمام أتلتيك بلباو عام 2003، بنتيجة (4-2) بعدما كان متقدمًا بنتيجة (2-1) في الشوط الأول.

** أكمل ليونيل ميسي 13 مراوغة أمام ألافيس، وهو أفضل سجل شخصي للنجم الأرجنتيني في مباراة في الدوري الإسباني على مدار المواسم الخمسة الماضية.

** ليونيل ميسي سجل هدف وحيد خلال 6 مباريات لعبها برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني.