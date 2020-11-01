الفلبين تجلي نحو مليون شخص قبيل قدوم إعصار عنيف

أجلت السلطات الفلبينية نحو مليون شخص قبيل قدوم إعصار يوصف بأنه الأقوى في العالم إلى البلاد غدًا الأحد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن السلطات ستغلق مطار مانيلا الدولي أمام جميع الرحلات لمدة 24 ساعة، تحسبًا للإعصار "جوني".

وحافظ الإعصار "جوني" على قوته وهو يتجه صوب إقليم "بيكول"، شرقي الفلبين، حيث من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في وقت متأخر غد الأحد، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار يتجه صوب الغرب والجنوب الغربي بسرعة تصل إلى 25 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت أن مقاطعات كاتاندوانيس، وكامارينز سور، وكامارينز نورت، وكويزون، ستشهد رياحًا عاصفة وأمطارًا غزيرة بداية من صباح غد الأحد.

ويتوقع أن يؤدي "جوني" إلى ارتفاع مستوى مياه البحر إلى أكثر من ثلاثة أمتار، بحسب المسؤولين.

يشار إلى أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين، منذ إعصار "هايان" الذي أصابها في نوفمبر عام 2013، والذي أدى إلى وفاة أكثر من 6300 شخص، وتشريد أربعة ملايين.