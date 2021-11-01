رئيس الحكومة اللبنانية يلتقي بالرئيس الفرنسي ونظيريه الإسباني والإيطالي خلال مشاركته بمؤتمر المناخ

يعقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء وكبار المسئولين العرب والأجانب وممثلي المنظمات الدولية لبحث سبل دعم لبنان للنهوض من أزماته، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) الذي تستضيفه مدينة جلاسكو في إسكتلندا.

ومن المقرر أن يلتقي ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، كما سيشارك في حفل الاستقبال تكريمًا لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

كما سيجتمع ميقاتي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ثم رئيس وزراء ايطاليا ماريو دراجي، ثم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.

ويرأس ميقاتي الوفد اللبناني إلى المؤتمر والذي يضم وزير البيئة ناصر ياسين، وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى، كما سيلقي ميقاتي كلمة لبنان غدًا.

وفور وصوله إلى مقر المؤتمر، استقبله رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.