العراق: حفر بئرين نفطيين في حقل الزبير بالبصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، إنجاز حفر بئرين نفطيين في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة، 550 كم جنوبي العراق.



وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم عبد الكريم ناصر، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة أنجزت حفر البئر الأول بعمق 2419 متراً بالإضافة الى إنجاز حفر البئر الثاني بعمق 3617 متراً ضمن العقد المبرم مع شركة إيني الإيطالية بالتعاون مع شركة شلمبرجير الأمريكية لتقديم الخدمات النفطية.



وأضاف ناصر أن الشركة أنجزت أيضاً أربعة آبار على التوالي ضمن هذا المشروع في أوقات قياسية، أقل من الفترة المقررة، مبيناً "الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة وتنفيذ عمليات الحفر من دون حوادث أو إصابات".