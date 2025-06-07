زيزو يكشف سبب فشل تجديد عقده مع الزمالك في أكتوبر 2024

رد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، على عودته من الاحتراف للفريق الأحمر بعد ترك نادي الزمالك.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات قادمة لينتهي عقده في 2029.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "العودة من نيوم للأهلي؟ لا استطيع أن أحدد.. كان على مجلس إدارة أن يقدم ما عليه ويوافق على العرض (وسيبني أنا أطلع وحش)، إذا كنت مسئولًا في الزمالك لقمت ببيعي".

وأضاف: "لم تكن جلستي مع حسين لبيب طيبة أو مثمرة، عقدنا جلسة في شهر أكتوبر، قرأنا الفاتحة وأنهينا العقد، واتفقنا على كل شيء، لم يشمل العقد 60 أو 70 مليون جنيه، في حدود الـ 50 أو 40 مليون جنيه".

وواصل: "والدي قرأ المشهد، وقال جملة واحدة في هذه الجلسة أفسدت الأمر، حيث طلب أن يتم وضع بند في التعاقد بأنه لا يتم بيعي هذا الموسم".

وأنهى: "والدي شعر بأن النادي يريد الاتفاق على الأموال، وسوف يبيعونني في يناير، كانوا وقتها على أتم الاستعداد للموافقة على 200 مليون جنيه ولن أحصل على جنيه منهم".