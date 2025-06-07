زيزو: تعرضت لحملات ممنهجة في الزمالك لمدة 8 أشهر

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، أنه تعرض لحملات ممنهجة ضده عند التفاوض مع إدارة الزمالك لتجديد عقده.

وأعلن الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو لمدة 4 سنوات قادمة لينتهي عقده في 2029.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "بعد شعر يناير قيل لي كلام كثير عن والدي وخرجت العديد من الشائعات مثل أنه طلب عمولات، ولذلك قررت أن أطلب له عمولة أنه وكيل أعمالي بعد شهر يناير، والدي جدد عقدي مرتين مع الزمالك لم يطلب جنيه وهذا حقه".

وأضاف: "لو ابتعد والدي عن إدارة أعمالي وجاء وكيل أعمال غيره هل سيحصل على أموال أم لا؟، وهذا عرف الجميع يعلمه وحدثت في الزمالك 20 ألف مرة".

وأكمل: "أنا أول لاعب في تاريخ الزمالك النادي يهتف ضدي، رغم أني كنت لا أزال أتفاوض، لا يوجد شيء مستقر في الزمالك إلا الجماهير وهو ما فعلته في السنوات الماضية لا أتشجع للاستمرار إلا من أجل الجماهير فقط".

وأنهى زيزو: "أعلم أن جماهير الزمالك كانت تحبني، لكن ماذا حدث في المفاوضات مع مجلس الإدارة؟، كنت أتعرض لحملات ممنهجة منذ 8 أشهر، يقولون كلام لم يحدث".