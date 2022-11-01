أردوغان وبوتين يبحثان اتفاق الحبوب بعد تعليق المشاركة الروسية

أعلن مكتب الرئاسة التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب".



ووفقا لبيان الرئاسة، أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم خلال المحادثة بحث القضايا الإقليمية، وخاصة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية".



وبحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستستمر في اتخاذ المبادرات اللازمة لجميع الأطراف، لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ مذكرة إسطنبول بشأن توريد الحبوب".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، بحث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب.



والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في مبادرة "حبوب البحر الأسود"، بعد الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.