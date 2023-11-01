علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على إمكانية مهاجمة إيران، في حالة بدء حزب الله اللبناني، حربا على إسرائيل.

وقال جالانت، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء: "أقترح أن ننظر إلى الأمر بطريقة فيها روية، وأن حزب الله الآن مرتدع ولا يرغب في أن يحول بيروت إلى غزة».

وبسؤاله عن أن: "الضربة الأولى للحوثيين تم إحباطها من قبل القوات الأمريكية هل ممكن وقوع مفاجأة مرة أخرى لنا؟"،أجاب: "نحن نعرف الصورة ونعمل ضد هذا التحدي في هذه المرحلة من الدافع في البحر والبر والجو وحدنا ومع الآخرين أيضا".

وكان حزب الله اللبناني أعلن هجوم مجاهدي المقاومة الإسلامية عند الساعة (12,45) من ظهر اليوم ‏الأربعاء علي دبابة صهيونية في ثكنة أفيفيم بالصواريخ ‏الموجهة وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

هذا إلى جانب، إعلان حزب الله اللبناني مسئوليته عن الهجمات على جبل دوف، في يوم 8 أكتوبر الماضي؛ تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بحسب ما أعلنه، وسبق وأن استهدف قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بموقع المالكية ومحيطه بالأسلحة يوم الأحد الماضي.

ومؤخرا، أعلن عن إسقاطه طائرة إسرائيلية مسيرة في أثناء تحليقها فوق منطقة جنوب لبنان.