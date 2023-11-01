قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت التوغل وليس الاجتياح البري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية لديها سلاح قوي تستخدمه أمام قوات الاحتلال، متمثلا في مدينة أنفاق تحت الأرض أسفل غزة، والتي من شأنها أن تسبب خسائر فادحة للاحتلال، مثلما حدث في حرب فيتنام، منوها بأن عناصر المقاومة الفلسطينية تدربت على مدار عام كامل.

وتابع أن المقاومة أرسلت عناصرها إلى إيران من أجل التدريب على عمليات، استعدادا للاشتباك مع قوات الاحتلال، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في اجتياح غزة بسبب عدم معرفته بأرض غزة.

وحول السبب الرئيسي لرفض إسرائيل دخول الوقود، أوضح أن سلطات الاحتلال ترفض هذا الأمر بشدة، لعدم تهوية الأنفاق الأمر الذي يجبر المقاومة على الخروج منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر لأنه من الممكن أن تفتح المقاومة أي فتحة موجودة بهذه الأنفاق للتهوية.

وذكر أن المواجهة القادمة بين دبابات إسرائيلية وصواريخ حماس، في ظل تنفيذ قوات الاحتلال سياسية الأرض المحروقة بطريقة بشعة، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار عملية القتال في غزة لفترة طويلة، ولن تنتهي بسرعة وستزيد حدة القتال حتى يتسنى لقوات الاحتلال الإسرائيلية الموافقة على طلبات وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى.

