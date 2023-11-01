البيت الأبيض: توقعات بعقد لقاء بين بايدن ورئيس الصين في نوفمبر المقبل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو في شهر نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الرئيس الصيني قد وافق من حيث المبدأ على لقاء بايدن الشهر المقبل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وقد التقى بايدن بوزير الخارجية الصيني وانج يي في واشنطن يوم الجمعة الماضي، وسط تكهنات بأن الاجتماع يمهد لاجتماع بايدن وشي.

وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد في محادثته مع وانج على أنه يجب على الولايات المتحدة والصين "إدارة التنافس في العلاقة بينهما، بمسؤولية" وأيضا "العمل معا لمواجهة التحديات العالمية".

يشار إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة.

وتناولت المباحثات بين الجانبين النزاعات التجارية ووضع تايوان والخلافات حول أصل والتعامل مع جائحة كوفيد 19، ودعم الصين الجزئي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

رغم ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة ، موجة من النشاط الدبلوماسي بين واشنطن وبكين.

والتقى وانج بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة أيضا، في واشنطن، بينما التقى بلينكن بالرئيس شي في بكين في يونيو الماضي.

وكان بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ بداية ولاية بايدن في يناير 2021.

وكان آخر لقاء بين شي وبايدن شخصيا على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا قبل نحو عام. وشدد بايدن في محادثاته مع وانج على أنه يجب على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة.

وتستضيف سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر قمة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من الممكن عقد الاجتماع بين شي وبايدن.