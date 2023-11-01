الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 47 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 47 مرة، أمس الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

وقال البيان "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أعلنت البعثة أن الجماعات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك 47 مرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعلنت البعثة "مقتل شخصين في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك، وإصابة 14 شخصا بدرجات متفاوتة في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك وفي ستاروميخيلوفكا ونوفولوجانسكوي".

وقال البيان "تعرضت ثلاثة منازل سكنية وأربع منشآت للبنية التحتية المدنية لأضرار في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك ونوفولوجانسكوي".

واستهدفت نيران المدفعية الأوكرانية مناطق نوفولوجانسكوي وجورلوفكا وجولموفسكي وياسينوفاتايا وستارومايخايلوفكا في دونيتسك.

وأشارت البعثة إلى "إطلاق ما مجموعه 168 قذيفة من مختلف الأنواع".

ونتيجة للصراع، يحتاج نحو 18 مليون شخص حاليا نوعا ما من المساعدة الإنسانية، بحسب ما قاله مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) راميش راجا سينجهام في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاء الأوكراني ووكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) إن تعداد السكان قبل الحرب كان يبلغ نحو 41 مليون نسمة. أما بعد الحرب، فقد احتل الجيش الروسي أجزاء كبيرة من البلاد وغادرها الملايين. وعاد بعضهم منذ ذلك الحين، ومن الصعب حساب العدد الحالي الذي يعيش بالفعل هناك.

وقال راجا سينجهام "في حين أن الكثير من الاهتمام الدولي منصب حاليا على الأحداث الجسيمة التي تحدث في الشرق الأوسط، من المهم ألا نفقد التركيز على أزمات أخرى، خاصة تلك الوحشية والواسعة النطاق التي عجلت بها الحرب في أوكرانيا".

وأصابت أضرار جسيمة البنية التحتية المهمة، مما يعرض إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة والاتصالات للخطر. وفي ظل اقتراب الشتاء، قال سينجهام إن من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة لعشرين درجة مئوية تحت الصفر، وهذا مدعاة للقلق.