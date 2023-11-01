المرشح الرئاسي حازم عمر يبحث مع سفير إيطاليا سبل الحد من اتساع دائرة التصعيد فلسطين وإسرائيل

استقبل المهندس حازم عمر المرشح الرئاسى، رئيس حزب الشعب الجمهوري، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأربعاء بمقر الحملة المركزية بالقاهرة الجديدة.



وأضاف عمر، فى بيان له، أن اللقاء تناول الحديث عن الأوضاع الراهنة في المنطقة، في ظل الأحداث غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مع إيجاد سبل للتهدئة والحد من اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين "الفلسطيني- الإسرائيلي" لتجنب زعزعة استقرار المنطقة.



وأشار إلى تحدثه أيضًا عن الملامح الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، ورؤيته حول الخروج من الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن تعظيم المصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا.