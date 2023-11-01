المقاومة الفلسطينية تسقط قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شمالي غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المقاومة الفلسطينية، إسقاط قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مقتضب بثته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر حسابها على تليجرام.

وكانت القسام قد أعلنت في وقت سابق، استهداف آلية إسرائيلية "توغلت" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان: «دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105»، موضحة أن النيران اشتعلت في الآلية.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أفادت في وقت سابق، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل التي أقرت بتكبدها خسائر قاسية.