وزير خارجية ألمانيا يتوقع نقاشات بشأن إعادة التعاون بحلف الأطلسي

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه يتوقع خلال الأشهر القادمة مناقشات حيوية حول مقترحات بشأن إعادة إحياء التعاون السياسي داخل شمال الأطلسي "ناتو".

وقال ماس، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المشاورات مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو": "اعتقد أن هناك كثيرًا من شركاء التحالف سوف يواجهون مشكلة ما في موضع أو آخر".

وأضاف الوزير الاتحادي أن الهدف يظل أن يكون التحالف قادرا على مواجهة التحديات الخاصة بالعقد القادم.

وذكر ماس مثالًا على موضوعات من المحتمل أن يُثار حولها جدل بالتخطيط الاستراتيجي للتحالف الدفاعي، وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق على أولويات معينة، ولكن من حيث المبدأ أعرب وزير الخارجية الألماني عن ثقته في أن "عملية التفكر والتأمل" سوف تؤدي إلى نتائج ملموسة.

وتابع الوزير الألماني: "بعد مناقشات أجريناها خلال الشهور الماضية، لم نجد أي شريك بالتحالف، يعتقد أن هناك أشياء لا يمكننا تحسينها داخل التحالف"، موضحًا أن ذلك يتعلق بعمليات داخلية لاتخاذ القرارات والتنسيق السياسي وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالسياستين الخارجية والداخلية، وأكد أن الهدف هو أن يتقارب حلف الأطلسي سياسيا مجددا.

ويعتزم وزراء خارجية دول حلف الأطلسي التشاور اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة يومين بشأن أفكار لتعزيز العمل السياسي للتحالف العسكري، ومن أجل تحقيق ذلك، قدمت لجنة خبراء نحو 140 مقترحًا للإصلاح.

وإلى جانب مستقبل مهمة التدريب التي يقوم بها حلف الأطلسي في أفغانستان، من المقرر أيضا أن يتناول المؤتمر الذي يقام عبر الفيديو أية تهديدات محتملة صادرة من الصين.