 إيران تهدد بإنهاء عمليات التفتيش النووي إذا لم ترفع أمريكا العقوبات - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 9:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

إيران تهدد بإنهاء عمليات التفتيش النووي إذا لم ترفع أمريكا العقوبات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:35 م

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، لصالح إنهاء عمليات التفتيش الدولية لمواقع إيران النووية، الشهر المقبل على أقرب تقدير، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية التى فرضتها على طهران.

وذكرت وكالة بلومبرج للآنباء أن التصويت الإيراني يضيف عائقًا آخر في طريق جهود الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي المحاصر بالمشكلات.

وأوضحت الوكالة أن المشرعين الايرانيين منحوا واشنطن شهرا من التصديق على هذا القانون للامتثال لمطالبهم بإلغاء العقوبات الخاصة بالتعامل مع الصناعات النفطية والهيئات المصرفية الإيرانية.

وأشارت بلومبرج إلى أن النواب البرلمانيين الإيرانيين شددوا من مشروع القانون، والذي كان يمنح في نصه الأصلي مهلة ثلاثة أشهر لرفع العقوبات، وذلك في أعقاب اغتيال عالم نووي إيراني في الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك