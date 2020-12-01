حبس متهمة بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر فيسبوك في الإسكندرية

قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالترويج لممارسة الرزيلة عبر شبكة الإنترنت، من خلال إنشائها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرها عبارات وصورًا تروج لنشاطها، مقابل مبالغ مالية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من إدارة حماية الآداب العامة بقطاع الأمن الاجتماعي، ومباحث الإنترنت، حول رصد الواقعة، وبالتحري وتتبع نشاط المتهمة، المقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، تبين صحة المعلومات.

وجاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت، تحتوي العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي تبدي استعدادًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المقبوض عليها، حال تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي الإسكندرية، وبمواجهتها أقرت في التحقيقات الأولية، أنها قامت بإنشاء الصفحة الإلكترونية خصيصًا لذات الغرض.

وبتفتيشها، ضُبِطَ بحوزتها هاتف محمول، يحوي العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة مع آخرين، بما يؤكد نشاطها، فتم التحفظ عليه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.