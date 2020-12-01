ضبط 49 قطعة سلاح نارى و13 ألف طلقة نارية بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

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ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا عقب تقنين الإجراءات، (44 بندقية آلية – عدد 5 طبنجة – عدد 170 خزينة فارغة – 13250 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 4 هواتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة 3 أشخاص، وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال استقلالهم سيارتين بالمنيا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .