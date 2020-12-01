علق الفنان محمد صبحي، على ظاهرة أغاني المهرجانات، أنه ضد منع أي شيء مبدئيًا، منوهًا في الوقت نفسه إلى أهمية إيجاد البديل لها.

وأضاف صبحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن لديه فرقة مكونة من 30 مطربًا ومطربة يغنون لأسمهان وعبدالمطلب وأم كلثوم، مؤكدًا أن المهرجانات تؤدي إلى اختفاء هذه النجوم.

وأكد أن ظاهرة المهرجانات ستلغى وتختفي، متابعًا: «هتتلغي وهتمشي، كان عندنا روض الفرج وعماد الدين وعلي الكسار وتأجير أشخاص في المسرح تقول إفية وانحلال، وفرقة حسنى العطار اقتنع إن دمه خفيف لكن اتقفلت بعد أسبوع مع وجود 28 مسرحية في السوق».

ونوه إلى أن وفاة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عام 1970 وبداية حريق الأوبرا عام 1971؛ أدى إلى تحطم جيل كامل، مستنكرًا إغلاق وهدم وحرق وتحويل 28 مسرحًا إلى مراكز تسوق، على إثر قانون في المحافظات يسمح بهدمها وبناء عمارة أو مول تحته مسرح.

ولفت إلى أن البعض كان يبني المسرح ويحوله إلى مخزن، مستطردًا: «الثقافة حس وذوق ونعيش الغلظة في العالم الآن بنسب مختلفة ولا توجد مشاعر»، وفقًا لتعبيره.