الجبير: اليأس دفع وزير خارجية إيران لإلقاء أي لوم على المملكة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن «اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف، لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران».

وأضاف الجبير، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «ربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً!»، مؤكدًا أن «السعودية لا تقر الاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة».

وتابع: «على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979، يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني».

واتهم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، المملكة العربية السعودية وإسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.