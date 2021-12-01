بوتين يعفي السفير الروسي لدى اليمن من مهامه

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بإعفاء سفير روسيا لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، من منصبه.

وقرر بوتين، حسب المرسوم الذي نشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي، بإعفاء ديدوشكين "من مهامه كالسفير المفوض فوق العادة للاتحاد الروسي لدى الجمهورية اليمنية".

وترأس ديدوشكين البعثة الدبلوماسية الروسية المعنية باليمن منذ العام 2013، بما في ذلك بعد أن تم وقف الوجود الدبلوماسي الروسي في صنعاء أواخر 2017 بسبب تصاعد النزاع العسكري السياسي في اليمن ونقل السفارة وموظفيها إلى الرياض.

وديدوشكين من مواليد العام 1953، وبدأ مسيرته الاحترافية في المجال الدبلوماسي سنة 1976 حيث اشتغل مناصب عدة في مقر وزارة الخارجية الروسية وفي الخارج، وعمل من 2011 إلى 2013 كبير مستشارين في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.