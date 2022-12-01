حكومة التشيك توافق على مشروع قانون يسمح بتمديد تأشيرات الحماية المؤقتة للأوكرانيين

أعلن وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، أن حكومة بلاده وافقت على مشروع قانون يسمح بتمديد تأشيرات الحماية المؤقتة الخاصة باللاجئين الأوكرانيين حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح راكوشان -حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الخميس- أنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس النواب لتمريره، لاسيما أن تأشيرات الحماية المؤقتة الخاصة باللاجئين الأوكرانيين تنتهي في مارس المقبل، بينما الوضع الحالي في أوكرانيا لا يوحي بأنهم يملكون القدرة على العودة بحلول ذلك التاريخ.

ويوجد أكثر من 350 ألف لاجئ أوكراني في جمهورية التشيك في الوقت الحاضر، بينما لا يزال يتقدم المزيد للحصول على الحماية المؤقتة.