يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 25 14

بنهــا 24 15

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 28 21

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادى النطرون 24 16

مطروح 23 13

السلوم 22 09

سيوة 21 08

العريش 23 13

رفح 22 13

الطور 28 15

كاترين 18 05

رأس سدر 28 13

نخل 22 05

طابا 25 14

نويبع 24 13

حلايب 25 20

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 18

مرسى علم 27 17

الفيوم 25 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 10

سوهاج 26 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادي الجديد 27 07

أبو سمبل 28 14

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 20