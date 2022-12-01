الباغيت: الخبز الفرنسي يدخل قائمة التراث العالمي لليونسكو

"مرغوب حول العالم"

ولا يعرف بدقة كيف ظهر الباغيت، إذ يقول البعض إن نابليون طلب صنع هذا الخبز لأنه سيكون من الأسهل على الجنود حمله، بينما يقول آخرون أنه ظهر لاحقا في باريس بوصفه خبزا يسهل على العمال تقطيعه ومشاركته من دون الحاجة إلى سكين.

ولا يزال البعض الآخر ينسب الفضل إلى خباز نمساوي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر في اختيار شكله.

على الرغم من ذلك، فإن الباغيت كما نعرفه اليوم تم تسميته رسميا منذ ما يزيد قليلا عن 100 عام فقط، في عام 1920. ثم وضعت قواعد صارمة بشأن الخبز الذي يُصنف على أنه الباغيت، إذ لابد وأن يكون طوله موحدًا في 80 سنتميترا ووزنه 250 جرام . حتى أنه كان له سعر ثابت حتى عام 1986.

وبحلول منتصف القرن العشرين، كان الرغيف الفرنسي قد انتشر في ربوع البلاد. لكن منذ عام 1970، ظل نحو 400 مخبز يغلق سنويا، حتى انخفض العدد الإجمالي في جميع أنحاء فرنسا من 55 ألف مخبز إلى 35 ألف مخبز اليوم، وفقا لوكالة فرانس برس.