 الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 12:45 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 12:45 م

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، دعم أوكرانيا وقوة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسبل التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أن هذه المناقشات جاءت خلال أول لقاء لوزيري الدفاع في مقر البنتاجون على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية لواشنطن.

وأكد الوزيران، بحسب البيان، أهمية التعاون الثنائي القوي الذي تحافظ عليه البلدين كما وقعا إعلان نوايا يقنن مبادئ البلدين المشتركة.

جدير بالذكر أن ماكرون وصل مساء الثلاثاء إلى الولايات المتّحدة في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام ويلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن.


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