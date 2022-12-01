 الجيش الجزائري: ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و178 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري: ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و178 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 5:05 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 5:05 ص

أعلن الجيش الجزائري ضبط على 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و123 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم/الأربعاء/ أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 23 وحتى 29 نوفمبر الجاري، من ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 62 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 300 كجم، فضلا عن ضبط نحو 117 ألف قرص مخدر.
وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 178 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

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