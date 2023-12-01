أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، قصف عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية، مؤكدة أن القصف يأتي رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة.



في المقابل، رصدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ، فيما أفادت شبكة "الجزيرة" باندلاع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقتها المقاومة من غزة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وانتهت رسميا صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.



وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.



كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر عسكري، قوله إن الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها، وفقاً لما أوردته "الجزيرة".