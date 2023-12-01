استقبلت مساء أمس الخميس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسيوط وفدا كبيرا من الصحفيين والإعلاميبن المعتمدين بالمحافظة، وذلك لوضع خطط التعامل خلال الانتخابات ومناقشة القضايا التي رصدها الصحفيون منذ بدء الانتخابات.



جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة ممثلين في النائب مصطفى بدران، والدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، ومحمد أبوحطب ومينا إبراهيم والدكتور مايكل عادل وشريف عبدالواحد، ولفيف من الصحفيين وأعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بالمحافظة.



وأكد أعضاء الحملة الانتخابية، خلال اللقاء، أنهم منفتحون على الجميع، ويعملون كفريق عمل واحد، موضحين إيمانهم بدور الصحافة والإعلام المؤثر في توعية المواطن، ونبض الشارع، وعين المسئول من أجل تحقيق الاستقرار، وإيصال الصوت لحل وإزالة أي معوقات.



وشدد أعضاء الحملة الانتخابية على أن الصحافة ركيزة أساسية في أي دولة ديمقراطية، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز الشفافية والمشاركة السياسية من خلال مساهمتها في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين لاتخاذ قراراتهم السياسية بشكل مستنير، وتوضيح الصورة التي تليق بمصر في الداخل والخارج، كما أنها تساعد في رصد وتوثيق عملية الانتخابات، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وبفضل هذا الدور الحيوي، يمكن للصحافة أن تسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع".



وطالب الصحفيون، أعضاء الحملة، بتذليل العقبات وتوفير وسائل التواصل مع الصحفيين أيام الانتخابات حتى يتسنى لهم القدرة على مواجهة الشائعات التي يبثها أعداء الوطن من خلال وسائل وقنوات مشبوهة، إضافة إلى وضع قواعد تجعل الصحفيين يتمكنون من أداء عملهم دون مضايقات من المشرفين على تأمين الانتخابات.