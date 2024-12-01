مصطفى الفقي: أحداث سوريا جزء من مخطط خطير تدخل فيه تركيا وأمريكا وإسرائيل

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في سوريا أمر متوقع وسط حالة فوضى كاملة ومجازر واسعة في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه لا يجب الفصل بين ما يجري في غزة وما جرى في ضاحية بيروت الجنوبية وما يجري في سوريا.

وتابع: «كل ما يحدث جزء من منظومة واحدة تستهدف تطويع الدول العربية لسياسة أمريكا وحلفائها، والعراق سيتعرض للكثير من المشكلات بعد سوريا».

وأشار إلى أن هذه الأحداث جزء من مخطط خطير دخلت فيه تركيا مع أمريكا وإسرائيل، إلى جانب تجاوزات واضحة من قوى إقليمية على أرض سوريا، مؤكدًا أن هناك محاولة لتغيير الأوضاع في المنطقة لكي تصبح أكثر ملائمة للمد الإسرائيلي وإهدار المكانة للشعوب العربية.

وتابع: «المنطقة العربية بين إسرائيل وإيران وتركيا وقوى أخرى وروسيا الاتحادية وبين أمريكا»، منوهًا بأنه من المؤلم أن تكون حلب مدينة الثقافة والإزدهار وهناك مؤامرة كبرى على الوجود العربي في المنطقة.

ولفت إلى أنه على الشعوب العربي أن تعي أن هذه الأمور كاشفة لكثير من الحقائق، وكل هذه التجاوزات والدماء كان مخزون في ضمير البعض الذي يرى أن المنطقة دائمًا يجب أن تكون تحت الضغط الاستعماري.

واستكمل: «إسرائيل كارثة حلت على الإنسانية جمعاء، وهناك محاولات ضخمة من قوى شريرة في المنطقة لإخضاع العرب وقهرهم».