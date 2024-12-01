ألمانيا: الحزب الديمقراطي الحر يؤكد تولي وزير العدل السابق منصب الأمين العام للحزب

أكد متحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، اليوم الأحد، أن وزير العدل الألماني السابق ماركو بوشمان سيتولى منصب الأمين العام للحزب.

وكان الحزب الديمقراطي الحر هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس والذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) وحزب الخضر، وانهار الائتلاف الثلاثي بعد أن أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الليبرالي).

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الليبرالي كان يمتلك أربع حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية المعروفة باسم "ائتلاف إشارة المرور"، وخرج مع ليندنر من الائتلاف كل من بوشمان ووزيرة التعليم بتينا-شتارك فاتسينجر أما وزير النقل فولكر فيسينج، فاستقال من الحزب؛ ليحتفظ بحقيبته الوزارية.