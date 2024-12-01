بن غفير: سأستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

- بن غفير: أريد تشجيع هجرة سكان غزة طوعيا

- زعيم المعارضة الإسرائيلية: أطالب بوقف الحرب في غزة

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، تحريضه ضد سكان غزة، مؤكداً أن الظروف مناسبة لتهجير سكان غزة.

وهاجم بن غفير، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم، مفاوضات إطلاق صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع المختطفين، وسأستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة غير مسئولة".



وأضاف بن غفير، في التصريحات التي نقلتها قناة الجزيرة: "أتحدث في كل جلسة عن أهمية تهجير سكان قطاع غزة طوعيا، والظروف مناسبة لذلك الآن"، زاعماً: "الاستيطان في غزة من الأفكار المباركة لكن هذا لا يكفيني، وأريد أيضا تشجيع هجرة سكان القطاع".



في المقابل طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يطالب بوقف الحرب في غزة وإعادة المختطفين لدى المقاومة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغادور ليبرمان حديثه عن وجوب الانفصال عن قطاع غزة كهدف استراتيجي، مضيفا أن "من يدعم الاستيطان عليه الانتقال إلى القطاع".