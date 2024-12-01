15 لاعبا في قائمة الأهلي لبطولة العالم للطائرة

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، أحمد صلاح، عبد الرحمن سعودي، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، حسام يوسف، محمد رمضان، سيف عابد، محمد عثمان، مصطفى جابر، خالد عادل، إسلام عبد السميع، زياد أسامة ويوندر جارسيا.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.

وتتوجه بعثة الأهلي فجر اليوم إلى البرازيل، من أجل خوض معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة.

يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية على حساب مولودية بوسالم التونسي.