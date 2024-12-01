السوداني وبزشكيان يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في سوريا وغزة

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبحث تطورات الأحداث في سوريا وغزة.

وذكر بيان للحكومة العراقية "أن السوداني وبزشكيان بحثا هاتفيا تطورات الأحداث في المنطقة ولاسيما ما استجدّ منها في سوريا وما يحدث في الساحة الفلسطينية، من حرب مستمرة وجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة".

وأوضح البيان الجانبين أكدا أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة، من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدد أمن المنطقة واستقرارها.