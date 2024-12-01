خالد عبد الغفار: مفيش في العالم دولة أنشأت هذا الكم من الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ، إن مستشفى أم المصريين، التي جرى افتتاحها عام 1952، كانت تضم 12 مبنى 8 منها، غير قابلة للتطوير؛ بسبب مشاكل إنشائية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إلى بناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 407 أسرة، بدلا من حوالي 200 سرير، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المستشفى قبل عام إلى عامين؛ منوها أنها تخدم 3 ملايين مواطن.

وأضاف أن مستشفى بولاق الدكرور الجديدة تتكون من 6 طوابق وبتكلفة 1.2 مليار جنيه، وستصل طاقتها الاستيعابية إلى 278 سريرا، لافتا إلى تجهيزها بجميع الغرف بأحدث الأجهزة والمعدات والكوادر الطبية المؤهلة.

وشدد أن «منظومة الصحة شهدت تطويرا ضخما خلال السنوات العشر الماضية بتكلفة كبيرة جدًا»، قائلا: «دائما نسمع الناس تقول: أين الأوليات وأين التعليم والصحة؟ وأنا كنت شاهد عيان بحكم منصبي كوزير للتعليم العالي لمدة 5 سنوات، وشهدت كيف أنشأت الدولة 40 أو 42 جامعة في 5 سنوات بميزانيات ضخمة جدًا».

وتابع: «مفيش في العالم دولة ممكن تعمل هذا الكم من الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والحكومية»، لافتا إلى إنفاق الدولة تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال السنوات العشر الماضية، بخلاف المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في جميع المحافظات.