البرهان: سنسلم الشعب السوداني وطناً بلا ميليشيات

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل الوطن دون أية وصاية خارجية أو دوافع سياسية أو انتماءات غير وطنية، قائلا: "القوات المسلحة عازمة على تسليم الشعب السوداني وطناً خالياً من الميليشيات وأعوانها".



وقال البرهان، خلال زيارته أمس السبت، لعدد من الوحدات في أم درمان: "من يعتقد أن هناك جهة تقاتل لصالحها، فليأتِ ويأخذ من يقاتل باسمها".

وأكد البرهان: "القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، يعملون معاً يداً واحدة من أجل القضاء على التمرد".

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وخلفت أكبر أزمة انسانية في الذاكرة الحديث على حد وصف الأمم المتحدة بسبب استمرار عمليات النزوح الواسعة من وسط السودان التي فرضت ظروفا قاسية على الأطفال والنساء، ومقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون شخص.

ومع زيادة مخاطر المجاعة في السودان حذرت لجنة الإنقاذ الدولية بالأمم المتحدة في بيان، من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار تقويض جهود المساعدات الإنسانية الدولية، موضحة أن مطابخ الحساء في مختلف أنحاء السودان شهدت إغلاقات جماعية بسبب نقص التمويل الشديد ونقص المساعدات الإنسانية.

وتشير دراسة أجرتها مجموعة أبحاث السودان التابعة لكلية لندن للصحة والطب الاستوائي في نوفمبر أن إجمالي عدد القتلى ارتفع بشكل كبير في أعقاب الصراع المسلح في السودان، حيث توفي أكثر من 61 ألف شخص في ولاية الخرطوم وحدها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن معدل الوفيات قبل الحرب.