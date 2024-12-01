مجدي الهواري ينشر البوستر التشويقي لأول حكايات مسلسل القصة الكاملة

أعلن المخرج مجدي الهواري على حسابه الرسمي بفيسبوك عن البوستر التشويقي لمسلسل "القصة الكاملة" والعمل مستوحى من جرائم حقيقية، والبوستر به أول حكاية وهي " حدث في بني مزار" تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وكشف المخرج مجدي الهواري، عن تفاصيل مشروع تحويل حلقات الجريمة التي يقدمها المخرج سامح سند على السوشيال ميديا إلى مسلسل تلفزيوني بنفس عنوان، "القصة الكاملة" التي اشتهرت به، مؤكدا أن المسلسل سيكون حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، لافتا إلى الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.

ويوثق مشروع "القصة الكاملة" جرائم حقيقية حدثت في مصر وخارج مصر على مدار أكثر من 100 عام، كاشفا حقائق مثيرة عنها لم يسبق التطرق لها، ويتوغل في عمق الجريمة ودوافعها وسياقها الاجتماعي، ودوافعها النفسية ومسار التحقيق فيها بحثًا عن الجاني.