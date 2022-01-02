«تنسيقية شباب الأحزاب» تواصل برنامج «تدريب المحليات» في دوائر نوابها للأسبوع السادس

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنفيذ برنامج (تدريب المحليات) بدوائر نوابها، للأسبوع السادس على التوالي، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ بدائرة المحلة الكبرى.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم /السبت/ - أن التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية استمر لمدة 3 أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة، وافتتح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ التدريب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية".

وأوضحت أن النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ قدم، خلال اليوم الثاني، تدريبا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية"، واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، حيث قدم تدريبا حول مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وكان النائب أحمد قناوي قد أعلن، سابقا، عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين، وتم إجراء مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.. ويأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية، النائب أحمد فتحي وأسامة هشام وإسلام حمدي، ومن لجنة التنظيم محمد طه الحوشي.