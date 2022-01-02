السعودية: منحنى كورونا يتصاعد بشكل مخيف

حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، من العودة الى " أيام لا نرغب بعودتها بعد الارتفاع الملحوظ" في عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الماضية .



وقال العقيد الشلهوب في خلال تصريحات له اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا في المملكة "إن مؤشر المنحنى الوبائي للإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مازال يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، قد يعود بنا إلى أيام لا نرغب بعودتها في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمسارعة إلى تلقي اللقاحات".



وأكد الشلهوب "إنه سيتم الرفع بما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق"، مشيرا إلى "أن ذلك يعود إلى المجتمع ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.”

واعلن بأنه ابتداء من الأول من شباط/ فبراير المقبل سيكون تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا شرطا لاستمرار حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية وذلك للفئة العمرية 18 عاما فأكثر وسيكون ظهور حالة "محصّن" في "توكلنا" شرطا للدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات ووسائل النقل.



من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، في المؤتمر الصحفي



أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد ، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8879.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1024 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106.



كما لفتت إلى تسجيل 298 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 542 ألفا و413.