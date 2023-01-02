هالة صدقي تروج لمدينة شرم الشيخ في بداية العام الجديد

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو من مدينة شرم الشيخ، حيث تواجدت صباح اليوم الثاني من العام الميلادي الجديد بين الجبال، والمناظر الطبيعية للاحتفال بالسنة الجديدة.



وحرصت هالة، على الترويج لهذه المدينة السياحية، وقالت إنها من أجمل مدن العالم، مؤكدة أن جموع الفنانين لا يتأخرون على دعم مصر، والترويج لأهم الأماكن السياحية لجذب السياح من كل بقاع العالم.



على صعيد آخر، تستعد الفنانة هالة صدقي لاستئناف تصوير دورها بالمسلسل الرمضاني"جعفر العمدة" في أول تعاون لها مع المخرج محمد سامي، والفنان محمد رمضان.



كما تشارك في بطولة مسلسل "سر السلطان"، باكورة مسلسلات المخرج خالد يوسف الذي يذاع في الموسم الرمضاني المقبل أيضا.







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