محافظ كفر الشيخ: استمرار الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع

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تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بمدن ومراكز المحافظة الـ14 من خلال معدات وعمال مجالس المدن، ورفع الإشغالات، وحملات التجميل.

وأكد المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى رفع 2027 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية، بمشاركة جميع المعدات بمجالس المدن، واستمرر أعمال النظافة في الفترات الصباحية والمسائية بمدن ومراكز كفر الشيخ، وبيلا، والحامول، ومصيف بلطيم، وبلطيم، والبرلس، وقلين، والرياض، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وفوه، ومطوبس، ودسوق، ومسير.

وتابع جمال ساطور رئيس مدينة بيلا، أعمال تحسين مستوى النظافة بشوارع المركز والمدينة، والحملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات وتفريغ الحاويات من القمامة بشوارع وجميع قطاعات المدينة.

وتفقد عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة بالأماكن الحيوية والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المرور للمارة وعدم تكدس السيارات ووقوفها بالشوارع.

وأشرف شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار وصيانة وتسليك خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير، ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع وأحياء المدينة وبقرية الورق.

وشهد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة والتجميل ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق.

وتفقد فادي عبدالفضيل شميس رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت مدينة فوه، حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات من شوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة، ومتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وتابع علي إبراهيم سلامة رئيس مدينة مسير، حملة النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول، وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق؛ لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

وأشرف هيثم عطية رئيس مدينة المصيف، على أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة، إذ شملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة ومداخل المدينة والكورنيش وقص وتسوية النجيل الطبيعي.