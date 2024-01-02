إسماعيل هنية: نتطلع لصدور قرار يحقق العدل لشعبنا

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التحية لكل المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.

وفي كلمة له، اليوم الثلاثاء، ثمن هنية موقف دولة جنوب إفريقيا التي توجهت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأضاف: «القضية الفلسطينية وغزة هي قضية إنسانية سياسية عادلة ونتطلع كشعب عانى ويعاني من احتلال عنصري لأكثر من 75 عاماً أن يصدر قرار يحقق العدل لشعبنا وقضيته ويوقف جرائم الحرب التي تجري اليوم في غزة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، لليوم الـ88 على التوالي، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و185 شهيدًا، و57 ألفًا و35 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.