رئيس فنزويلا يأمل في انضمام بلاده إلى بريكس خلال 2024

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن أمله في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس كعضو كامل في القمة المقبلة في عام 2024.



وقال مادورو، في مقابلة تقليدية مع صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية أمس الاثنين، "تم قبول فنزويلا كشريك في القمة التي عقدت في جنوب أفريقيا، وآمل أن تنضم إلى مجموعة بريكس بلس كعضو دائم في القمة المقبلة في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأكد مادورو أن "بريكس هي مستقبل البشرية"، مشيرا إلى الإمكانات الاقتصادية للمجموعة وإمكانيات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.



وخلص مادورو إلى القول "نراهن على بريكس كجزء من عالم جديد، وتوازن جديد، وكجزء من المفهوم الجيوسياسي البوليفاري، عالم التوازن، عالم المساواة".



يشار إلى أن بريكس تأسست في عام 2006 وشملت في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة الحكومية الدولية في عام 2011.



وفي أغسطس 2023، تمت دعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إلى المجموعة، منها الأرجنتين، لكنها رفضت الانضمام إلى المجموعة في نهاية ديسمبر الماضي. وأصبح خمسة أعضاء جدد (مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا) أعضاء كاملي العضوية في بريكس في مطلع يناير الجاري برئاسة روسيا.