ليبيا تسجل زيادة في معدلات إنتاج النفط الخام خلال عام 2024

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تسجيل زيادة في معدلات إنتاج النفط الخام خلال عام 2024، مشيرة إلى أن معدلات الإنتاج بلغت مليونا و417 ألفا و382 برميلا يومياً في العام الماضي.

وقالت المؤسسة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الأربعاء /الخميس ، إن ذلك جاء رغم شح التمويل وانعدام الميزانيات اللازمة لذلك، وفي ظروف استثنائية شهدت إعلان القوى القاهرة لأكثر من مرة توقف على إثرها الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومدراء إدارات الإنتاج والعمليات بشركات القطاع صباح امس بمقر المؤسسة بطرابلس، حضره مدير إدارة الإنتاج وإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة.

وعبر رئيس مجلس الإدارة المكلف المهندس مسعود سليمان، عن أمله في المحافظة على نفس المستوى من الأداء والعطاء، والمضي قدماً لتحقيق المزيد خلال هذا العام 2025، مستعرضاً سياسة المؤسسة في المحافظة على مشاريع البيئة والمحيط بالتوافق مع زيادة الإنتاج والمحافظة على المكامن.

ووفق البيان ، ناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه خطة زيادة الانتاج للعام 2025 وعلى رأسها ضرورة زيادة القدرة التخزينية للإنتاج وإيجاد الخطط البديلة لاستيعاب تدفق المنتوج إلى أماكن التخزين في حالة تأثير الظروف الجوية والقوى القاهرة، بالإضافة إلى النظر للآبار المغلقة ومحاولة إعادتها للإنتاج، والاستعانة ببرمجيات التحول الرقمي.